Τα ratings των ΛεΜπρόν και Ουέιντ στο NBA2K! (pic)

Για άλλη μια φορά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται πολύ ψηλά στα ratings του ΝΒΑ2Κ, ενώ ο Ντουέιν Ουέιντ δεν θυμίζει τις παλιές καλές εποχές του στα video games.

Ο ηγέτης του Κλίβελαντ έχει 97 overall στο παιχνίδι, τη στιγμή που ο γκαρντ των Μπουλς φτάνει στο 84. Έτσι ο «flash» αστειεύτηκε με την γκριμάτσα που έχει στην εικόνα της δημοσιοποίησης των στατιστικών.

«Το πρόσωπο μου τα λέει όλα», έγραψε στο twitter.

My face says it all haha. Here's the overall rating for @KingJames and I for 17-18 season @NBA2K @Ronnie2K #NBA2K18 #2kFirstLook pic.twitter.com/yuumLI1vdi

— DWade (@DwyaneWade) 15 Αυγούστου 2017