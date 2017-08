Ο 17άχρονος σμολ φόργουορντ (2μ.01) παίζει μπάσκετ στο Spartanburg Day School στη Νότια Καρολίνα και αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον. Προς το παρόν προσφέρει εντυπωσιακά high-lights και απίθανα καρφώματα όπως τα παρακάτω!

He tears down rims. He texts Drake. Zion Williamson is the most famous prep star since LeBron https://t.co/gEcvand2Vy pic.twitter.com/azBBK18H4o

