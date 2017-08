Φοβερό promo για το πρόγραμμα των Μάτζικ με... τούρτες! (vid)

Η μασκότ της του Ορλάντο, πιο γνωστός και ως «Stuff the Magic Dragon» άρχισε να πετάει... τούρτες σε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν τις μπλούζες των 29 υπολοίπων ομάδων του ΝΒΑ!

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει τι θα πάθει καθεμία από αυτές στα μεταξύ τους ματς, ενώ η κοπέλα που φορούσε τη μπλούζα των Μαϊάμι Χιτ δέχθηκε δύο τούρτες!

Και αυτό λόγω της rivarly διαμάχης που υπάρχει λόγω... Φλόριντα!

Δείτε το εξαιρετικό βίντεο

#ICYMI - @STUFFMagic threw some pies together for schedule release! pic.twitter.com/VPUCBU7IVA

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 15 Αυγούστου 2017