Σκόρερ... ολκής στα 38 του ο Ελ Κατίμπ! (vid)

Ο λόγος για τον Φαντί Ελ Κατίμπ από τον Λίβανο ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με αποτέλεσμα να είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης!

Μέχρι στιγμής μετράει κατά μέσο όρο 24,3 πόντους ενώ έχει επίσης 6,3 ριμπάουντ και 4,5 τελικές πάσες.

Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία είχε πετύχει 33 πόντους με 11/15 δίποντα, ενώ κόντρα στην κινεζική Ταϊπέι μέτρησε 30 πόντους με 9/14 σουτ δύο πόντων.

Δείτε το σχετικό αφιέρωμα της FIBA για τον Ελ Κατίμπ

Fadi El Khatib is #FIBAAsiaCup2017's leading scorer (24.3ppg) AT 37 YEARS OLD

https://t.co/kk6E7JrMrN pic.twitter.com/vYWuNAzyDK

— FIBA (@FIBA) 16 Αυγούστου 2017