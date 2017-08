Πλάις: «Ήρθα στην Βαλένθια για να πάρουμε τίτλους»! (vid)

Μετά τις σεζόν που πέρασε σε Μπασκόνια και Μπαρτσελόνα, ο Τίμπορ Πλάις επιστρέφει στην Ισπανία για χάρη της Βαλένθια.

Ο 27χρονος σέντερ έφτασε σήμερα (15/08) στην Ιβηρική χερσόνησο και δήλωσε ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για την νέα χρονιά με την πρωταθλήτρια της χώρας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και πολύ ενθουσιασμένος για την νέα σεζόν. Θέλω να γνωρίσω την ομάδα μου, ξέρω κάποιους παίκτες από παλιά. Ο Σαν Εμετέριο υπήρξε συμπαίκτης μου στο παρελθόν. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Έχω πολλές προσδοκίες, γιατί η Βαλένθια πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια κι έχω μεγάλες φιλοδοξίες για να πάρουμε τίτλους μαζί. Γι' αυτό είμαι εδώ», δήλωσε ο πρώην παίκτης της Γαλατάσαραϊ.

