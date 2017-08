Χίκμαν για Σμιθ: «Ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ» (pic)

Ο Ντέβιν Σμιθ ετοιμάζεται να κρεμάσει την φανέλα του και ο πρώην συμπαίκτης του στην Μακάμπι, Ρίκι Χίκμαν, εξέφρασε τον θαυμασμό του για εκείνον.

«Ήταν ευλογία που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί σου για δύο χρόνια! Υπέροχη καριέρα και ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ», έγραψε ο 31χρονος γκαρντ της Μπάμπεργκ.

Was a blessing to share the court with you for 2 years! amazing career and one of the best teammates I've played with! https://t.co/wPFKtFuSNh

