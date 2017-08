Ο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε τον Σλότερ στην Βίρτους! (pic)

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς «ανέβασε» στο twitter την επικύρωση της συμφωνίας εξηγώντας ότι ο Μάρκους Σλότερ υπέγραψε ήδη συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

«Ο Μάρκους Σλότερ, πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Νταρουσάφακα, υπέγραψε συμβόλαιο με την Βίρτους» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πλέον απομένει και η επίσημη ανακοίνωση των Ιταλών.

Marcus Slaughter, former player of Real Madrid and Darussafaka, signed contract with Virtus Pallacanestro Bologna! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 14 Αυγούστου 2017