Οι cheerleaders των Μάβερικς προετοιμάζονται για το πρωτάθλημα (vids)

Δεν λέμε, καλά τα καρφώματα, οι τάπες, τα τρίποντα και όλα όσα έχει ένας αγώνας μπάσκετ, αλλά ειδικά στο NBA ξεχωριστή θέση στην προτίμηση όλων έχουν και οι cheerleaders. Τα κορίτσια που με τον χορό τους θα συγκεντρώσουν επάνω τους όλα τα βλέμματα και όχι άδικα. Οι χορεύτριες των ομάδων προετοιμάζονται και αυτές για την έναρξη του πρωταθλήματος και η αλήθεια είναι πως αυτές των Μάβερικς μας έχουν κάνει ξεχωριστή εντύπωση με τα βίντεο που ανεβάζουν.

Meet DMD Rookie Sheridan! More behind the scenes at today's @MavsDancers Calendar shoot! pic.twitter.com/uhVdhIE0xR — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 14, 2017