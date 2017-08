ΛεΜπρόν: «Σε ευχαριστώ Μάτζικ που μου έδειξες αγάπη από την αρχή» (pic)

Ο σπουδαίος Μάτζικ Τζόνσον γιορτάζει τα 58α γενέθλια, κάτι που δεν ξέχασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» με ανάρτηση του στο twitter ευχήθηκε στον παλιό γκαρντ των Λέικερς και νυν πρόεδρο της ομάδας, τονίζοντας πως ήταν από τα ελάχιστα άτομα που του στάθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του.

«Χρόνια πολλά Μάτζικ. Ένας από τους λίγους που μου έδειξαν την αγάπη τους από την πρώτη στιγμή. Σε ευχαριστώ. Να απολαύσεις τη μέρα», έγραψε.

Ίσως τη νέα σεζόν οι δυο τους να συνυπάρξουν στο Λος Άντζελες, αφού ήδη υπάρχουν πολλά σενάρια που αναφέρουν πως ο ηγέτης του Κλίβελαντ θα μετακομίσει στους «λιμνανθρώπους» το επόμενο καλοκαίρι.

Happy birthday @MagicJohnson!! One of the few that's always showed love from day 1 to me! Thank you. Enjoy your day!!

— LeBron James (@KingJames) 14 Αυγούστου 2017