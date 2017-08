Ουέιντ: «Λεμπρόν όπως Τζόρνταν, Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν!» (pic)

Μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέκτησε δύο πρωταθλήματα στους Χιτ, αλλά πλέον ο Ντουέιν Ουέιντ τον έχει αντίπαλο, κάτι που τον δυσκολεύει αφάνταστα.

Ο «Flash» ρωτήθηκε από φίλο του στο twitter πως μπορεί να σταματήσει τον «Βασιλιά» και η απάντηση του ήταν πως δεν υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Μάλιστα συνέκρινε τον ηγέτη των Καβαλίερς με «ιερά τέρατα» του ΝΒΑ, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

«Δεν μπορείς να σταματήσεις τον ΛεΜπρόν. Παίκτες σαν αυτόν εμφανίζονται πολύ σπάνια. Μοιάζει με τους Τσάμπερλεϊν, Τζαμπάρ και Τζόρνταν, οι οποίοι επίσης ήταν ασταμάτητοι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τους απολαύσεις», έγραψε ο γκαρντ των Μπουλς.

You can't. A player like him comes around once in a generation. You couldn't stop Wilt,Kareem,Jordan to name a few. So enjoy watching them https://t.co/nJ7jXHf6Ju

— DWade (@DwyaneWade) 13 Αυγούστου 2017