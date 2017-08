«Πρόταση σε Νόρις Κόουλ η Μακάμπι»

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, η «ομάδα του λαού» προσφέρει στον Αμερικανό γκαρντ 700.000 δολάρια για μονοετές συμβόλαιο!

Ο Νόρις Κόουλ κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ (2012, 2013) έχοντας στο βιογραφικό του 360 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με 7 πόντους, 2,7 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Source: Maccabi Tel Aviv has offered Norris Cole a deal for $700,000 to bring the former Miami Heat champion guard to the Euroleague.

— David Pick (@IAmDPick) 14 Αυγούστου 2017