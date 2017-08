Οι «πράσινοι» έχουν προγραμματίσει το πρώτο τους ραντεβού για την Παρασκευή 18/8 και ο Μάρκους Ντένμον δεν κρύβει την ανυπομονησία του προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Με σχετική ανάρτηση στο twitter προανήγγειλε την άφιξή του στην Αθήνα!

Ready to get to Athens Greece

— Marcus Denmon (@MizzouMonster12) 14 Αυγούστου 2017