Η φήμη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ είναι τεράστια, αφού ο «Greek Freak» λατρεύεται και από φίλους άλλων αθλημάτων εκτός μπάσκετ.

Συγκεκριμένα ένας φίλαθλος ομάδας του αμερικανικού football τύπωσε πάνω στη φανέλα της ομάδας του το όνομα του ηγέτη των Μπακς.

Μπορεί να είναι τρελός για το football, όμως η αδυναμία του για τον Έλληνα φόργουορντ δεν κρύβεται.

When it's football season, but ball is life.

: @Wadecalder pic.twitter.com/65NdpKW4lT

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Αυγούστου 2017