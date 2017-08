O νεκρός παπαγάλος που ανακάλυψε ο... ντετέκτιβ Ουάιτσαϊντ! (vid)

Την offseason απολαμβάνει ο Χασάν Ουάτσαϊντ, χαλαρώνοντας στο σπίτι του.

Ο ηγέτης των Χιτ με ανάρτηση του στο instagram έδειξε πως είναι έτοιμος για πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «CSI Miami», αφού στη βόλτα που έκανα στην αυλή του σπιτιού του ανακάλυψε έναν νεκρό παπαγάλο.

Λέτε να... ψάξει καριέρα ντετέκτιβ ο ψηλός των Χιτ;

Hassan Whiteside found a dead parrot in his yard, so he did some "CSI work."

