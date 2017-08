Ιγκουοντάλα: «Σπουδαίος στο μπάσκετ ο Γκριν, άθλιος στα άλλα σπορ!» (vid)

Μπορεί ο Ντρέιμοντ Γκριν να αποτελεί έναν από τους καλύτερους αμυντικούς του ΝΒΑ και ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στο ρόστερ των Ουόριορς, αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα καταφέρνει εξίσου καλά και στα άλλα αθλήματα.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, μιλώντας στο TNT κατά τη διάρκεια ενός αγώνα γκολφ σχολίαζε.

«Ο Γκριν είναι ένας από τους εξυπνότερους παίκτες μπάσκετ που έχω δει στη ζωή μου. Πολλοί θεωρούν πως θα ήταν καλός και σε άλλα αθλήματα. Όμως εγώ σας λέω πως ο τύπος είναι άθλιος!», ανέφερε ο MVP των τελικών του 2015.

Shots fired! @andre says Draymond Green is the worst golfer on the @warriors squad. #PGAChamp (via @PGA) pic.twitter.com/y6iB077Fxu

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Αυγούστου 2017