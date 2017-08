Ο Μπολ υποστήριξε τον Ίνγκραμ με αφορμή μια φωτογραφία του ΝΒΑ 2Κ! (pics)

Συγκεκριμένα, το τελευταίο teaser ήθελε τον Τζον Κόλινς των Ατλάντα Χοκς να καρφώνει πάνω από τον Μπράντον Ίνγκραμ!

Μόλις το είδε ο Λόνζο Μπολ «ανέβασε» ένα σχόλιο στο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «2Κ έχεις 24 ώρες να αλλάξεις την φωτογραφία ειδάλλως θα χάσεις έναν πελάτη...»

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες

2k you got 24 hours to change this pic before you lose a customer https://t.co/GVtj0MrzEQ

— Lonzo Ball (@ZO2_) 12 Αυγούστου 2017