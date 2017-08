Ανακοίνωσε Ρόμπερτ Κάρτερ Τζούνιορ η Λιέτουβος (pic)

Η Λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού power forward, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στα κολέγια του Τζόρτζια Τεκ και του Μέριλαντ.

Το 2016 δεν έγινε draft από καμία ομάδα του ΝΒΑ και αποφάσισε να περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό της Μπρίντιζι.

Από φέτος ανήκει στο ρόστερ της Λιέτουβος Ρίτας.

BC "Lietuvos rytas" signed a one year deal with @RCJ_4. Last season he played in Italy and averaged 13 points and 6,6 rebounds per game. pic.twitter.com/6oAONlmdhQ

