Οι ιδιαίτερες νέες φανέλες των Λέικερς (pics)

Τις καινούριες φανέλες της σεζόν 2017-19 παρουσίασαν οι Λέικερς, μετά την συμφωνία του NBA με την Nike.

Όπως ανέφερε η ομάδα του Λος Άντζελες, η μοβ εμφάνιση θα είναι για τα εντός έδρας, η χρυσή για τα εκτός, ενώ η άσπρη θα φοριέται στα Κυριακάτικα ματς και είναι αφιερωμένη στον πάλαι ποτέ εκφωνητή αγώνων της ομάδας, Τσικ Χερν, που απεβίωσε το 2002.

The classics never get old. Introducing our Icon x Nike threads: pic.twitter.com/F7wjwXlF3s

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 Αυγούστου 2017