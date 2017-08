Στον Παπάγου ο Μελισσαράτος (pics)

Την ενίσχυσή του, ενόψει της σεζόν που θα τον βρει στην Α2, συνεχίζει ο Παπάγου.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε επίσημα την απόκτημα του πρώην παίκτη του Πανιωνίου, Πέτρου Μελισσαράτου.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΑΣ Παπάγου ανακοινώνει την απόκτηση του καλαθοσφαιριστή Πέτρου Μελισσαράτου.

Who is Who

Ηλικία: 24

Ύψος: 2.05

Θέση: Σέντερ (5)