Ο Κάζινς στην προπόνηση του Μεϊγουέδερ! (vid)

Ο αήττητος πυγμάχος Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο πρωταθλητής στο ΜΜΑ, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, δύο από τους πιο δημοφιλείς αθλητές στα αντίστοιχα αθλήματα, θα αγωνιστούν στις 26 Αυγούστου στην στην T-Mobile Arena του Λας Βέγκας ενώ το... αδυσώπητο trash talking του Ιρλανδού και οι εκατέρωθεν δηλώσεις τους έχουν δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες.

Ο αγώνας αναμένεται να ξεπεράσει σε αξία δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ενώ ο ΝτεΜάρκους Κάζινς των Πέλικανς βρέθηκε στην προπόνηση του Μεϊγουέδερ στο Λας Βέγκας.

DeMarcus Cousins is at Floyd Mayweather's workout today in Vegas. pic.twitter.com/lAMtHxoQM1

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) 11 Αυγούστου 2017