Το preview των Μπακς με Γιάννη - ΛεΜπρόν! (vid)

Το Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο αρχίζει τις εντός έδρας υποχρεώσεις του στη regular season απέναντι στους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς στις 20 Οκτώβρη ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε παναμερικανικό δίκτυο μέσω του ESPN. Στο μεταξύ οι Μπακς δημοσίευσαν ένα video με παλαιότερες αναμετρήσεις απέναντι στους περσινούς φιναλίστ του ΝΒΑ.

The Eastern Conference Champs are coming to the @BMOHBC for the 2017-18 Home Opener on Friday, Oct. 20th at 6pm CT on ESPN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/1aieRny4oC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Αυγούστου 2017