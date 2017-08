Οι μοντέρνες εμφανίσεις των Σανς και των Πέλικανς (pics & vid)

Σιγά σιγά ο κύκλος των ομάδων του ΝΒΑ που παρουσιάζουν τις νέες φανέλες τους, μετά την συνεργασία της Nike με την λίγκα, ολοκληρώνεται.

Οι Σανς παρουσίασαν μέσα από ένα ωραίο βίντεο τις καινούριες εμφανίσεις τους, ενώ το ίδιο έκαναν και οι Πέλικανς.

Inspired by the past. Built for the future. pic.twitter.com/QPShiJD64L

This is BIG: New @Nike threads coming to New Orleans! #Pelicans #NOLA pic.twitter.com/7boDbQUvt1

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 10 Αυγούστου 2017