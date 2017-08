Συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας ο Ράντολφ!

Επιχείρηση της αστυνομίας του Λος Άντζελες συνέλαβε άτομα για χρήση και διακίνηση μαριχουάνας, ανάμεσά τους και ο Ζακ Ράντολφ, σύμφωνα με το «ΤΜΖ».

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν στην περιοχή Nickerson Gardens, όπου και αντίκρισαν μεγάλο πλήθος να καπνίζει μαριχουάνα, να ακούει μουσική στην διαπασών και να έχει κλείσει τον δρόμο.

Τρεις από αυτούς άρχισαν να τρέχουν, με τους αστυνομικούς να τρέχουν πίσω τους, ενώ άλλοι τρεις συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, ανάμεσά τους και ο 36χρονος φόργουορντ, που πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Κινγκς.

Ο Ράντολφ είχε στην κατοχή του μαριχουάνα, την οποία είχε πρόθεση να πουλήσει, λόγω της μεγάλης ποσότητας που διέθετε. Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες ήταν πρώην κατάδικος και είχε στην κατοχή του όπλο.

Μετά τις συλλήψεις, το πλήθος ξέφυγε, έσπασε έξι περιπολικά και οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις.

Στο τέλος, κρατήθηκαν δύο όπλα, ναρκωτικά, ένα σημαντικό ποσό μετρητών και δύο αμάξια, ενώ παραμένει ασαφές αν κάποιο από αυτά ανήκει στον Ράντολφ.

Η εγγύηση του ΝΒΑερ ορίστηκε στα $20.000.

Nickerson Gardens 112th & Zamora officer needs help call floods the area with LAPD & Sheriffs no arrests @CBSLA pic.twitter.com/MQGvOMNfP6

— stu mundel (@Stu_Mundel) 10 Αυγούστου 2017