Ο Μάικ Γκριν είναι ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ και μέσω του twitter του δήλωσε έτοιμος για δουλειά.

«Πίσω στην δουλειά σε μερικές ημέρες», ήταν το μήνυμά του, το οποίο συνοδευόταν και από το hashtag «ΑΕΚ».

Παίξε νόμιμα με προσφορά ημέρας στα Virtual Sports (21+)!

Back to work in a few days!!! #AEK

— Mike Green (@MrMikeGreen10) 10 Αυγούστου 2017