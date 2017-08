Ανακοίνωσε τον Έρικ ΜακΚρι η Νίζνι (pic)

Η ρωσική ομάδα συμμετέχει στα προκριματικά του Fiba Champions League και θα προσπαθήσει να πάρει μέσα από δύο γύρους τη πρόκριση για τους ομίλους.

Να σημειωθεί ότι εάν και εφόσον τα καταφέρει θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ αφού θα τοποθετηθεί στον Γ' όμιλο.

Σε αυτήν την προσπάθεια απέκτησε τον Αμερικανό φόργουορντ, Έρικ ΜακΚρι για δύο χρόνια, ο οποίος προέρχεται από το κολέγιο του Λουϊζιάνα.

We are happy to welcome Erik McCree (23 y.o., 203 cm, 102 kg) who signed a two-year deal with our club - https://t.co/4zIhwxZP5i pic.twitter.com/lkaB8K2rtL

— BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) 10 Αυγούστου 2017