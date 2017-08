Ο Μπράνκο Μιλισάβλιεβιτς έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Μαρούσι ενώ έκλεισε την καριέρα του το 2014 και δη στην Ελβετία με τη φανέλα των Λάιονς της Γενεύης.

Μετά και το πέρασμά του από την Ραντνίσκι, ο 41χρονος τεχνικός ανέλαβε την Μόντεϊ της Ελβετίας ως επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

Branko Milisavljevic is the new coach of BBC Monthey @bbcmonthey @Swiss_Basket pic.twitter.com/p6cgjYfHTs

— Sevag Keucheyan (@SevagKeucheyan) 10 Αυγούστου 2017