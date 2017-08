Στο τουρνουά «Dyckman Basketball Tournament» που διεξήχθη στα ανοικτά γήπεδα της Νέας Υόρκης, ο πρώην παίκτης των Λέικερς πιστοποίησε το παρατσούκλι που τον συνοδεύει για το παγωμένο αίμα στις φλέβες του.

Πήρε τη μπάλα και χωρίς να υπολογίσει καν τον αντίπαλο που είχε μπροστά του, σηκώθηκε και ευστόχησε στο τρίποντο!

D'Angelo Russell FOR THE WIN at Dyckman @Dloading @IamDyckman pic.twitter.com/dSYLj2CMBs

— Overtime (@overtime) 10 Αυγούστου 2017