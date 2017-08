Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Βινς Κάρτερ (pic)

Η ζωή του Βινς Κάρτερ και το... στίγμα του στους Ράπτορς έγιναν ντοκιμαντέρ!

Ο 40χρονος γκαρντ/φόργουορντ θεωρείται σημαντικό κομμάτι στην ιστορία της ομάδας του Τορόντο και γι' αυτό το λόγο ο Σον Μέναρντ δημιούργησε το «The Carter Effect», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival (07-17/09).

Ο Κάρτερ έκανε... γνωστό το μπάσκετ στον Καναδά, έφερε τους Ράπτορς από την αφάνεια στα playoffs και εξαιτίας του πολλά παιδιά στράφηκαν στην πορτοκαλί μπάλα, όπως έχουν αποκαλύψει ότι έκαναν και οι Τρίσταν Τόμπσον, Κόρι Τζόσεφ, Άντριου Ουίγκινς, Κέλι Ολίνικ και Τζαμάλ Μάρεϊ.

.@seanmenard’s documentary THE CARTER EFFECT, an unprecedented look at @Raptors @NBA All-Star Vince Carter (@mrvincecarter15). #TIFF17 pic.twitter.com/ElC2XBTum2

— TIFF (@TIFF_NET) 9 Αυγούστου 2017