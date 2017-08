Μοτιεγιούνας και Λόουσαν και με την... βούλα στην Κίνα (pic)

Στην Κίνα κι επίσημα οι Μοτιεγιούνας και Λόουσον!

Οι δύο παίκτες και πρώην ΝΒΑερς ανακοινώθηκαν από την νέα τους ομάδα, Shandong Golden Stars, με τον Λόουσον να παίρνει $2.4 εκατ. και τον Μοτιεγιούνας $2.2, όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Πικ.

Μάλιστα, ο Λιθουανός υποστήριξε σε ιστοσελίδα της χώρας του πως τα λεφτά ήταν πολλά για να πει «όχι» στην πρόταση που τού έκαναν.

China's Shandong announce the signings of NBA free-agents Ty Lawson $2.4M and Donatas Motiejunas $2.2M. OFFICIAL. pic.twitter.com/3XUK8Ww5jC

— David Pick (@IAmDPick) 9 Αυγούστου 2017