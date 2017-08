Πήρε και Όστιν Ντέι ο Κατσικάρης! (vids)

Ο Ντέι αγωνίστηκε πέρυσι στην Γαλατασαράι όπου μέτρησε στην EuroLeague 8,7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει και πολυετή θητεία στο ΝΒΑ αφού έχει αγωνιστεί σε 293 ματς (με Πίστονς, Γκρίζλις, Ράπτορς, Σπερς, Χοκς) έχοντας 5,2 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

Daye: "I'm looking forward for an exciting season, we want to do well in the @EuroCup and continue the club's success in the Israeli League" pic.twitter.com/VzuK1fpmUb

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 9 Αυγούστου 2017