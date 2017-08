Οι Βρετανοί περιμένουν την Ελλάδα στο Λονδίνο (pic)

Η Εθνική Ανδρών δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Μεγάλη Βρετανία, επικρατώντας με 92-64 και κάνοντας το 2/2 στο τουρνουά της Πάτρας.Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στις 19 Αυγούστου στο Λονδίνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει Eurobasket ενώ οι Βρετανοί συνεχάρησαν την ελληνική ομάδα για τη νίκη.

Congratulations @HellenicBF and see you again in London on 19th.

not without positives as we go 1 & 1. Olaseni 13p/8r, Clark 12#6thMan pic.twitter.com/CksO9lFJqP

— GB Basketball (@gbbasketball) 8 Αυγούστου 2017