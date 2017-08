Καυτές θα είναι οι νέες φανέλες των Νάγκετς ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Ντένβερ θέλησε να κάνει έκπληξη στους φιλάθλους της στο μέλλον, καθώς δεν αποκάλυψε τις φανέλες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Νάγκετς έβαλαν τον Γκάρι Χάρις να ποζάρει, όμως το ειδικό εφέ με τις φωτιές κρατάει σε αγωνία τους φίλους της ομάδας.

First pics in the new uniforms #MileHighBasketball pic.twitter.com/5bb3PlyrmJ

— Denver Nuggets (@nuggets) 8 Αυγούστου 2017