Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, ο Λαουάλ «κόπηκε» τελικά στις συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις και έτσι δεν πρόκειται να φορέσει τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια.

Source: Shane Lawal has failed medical tests with Virtus Bologna and their $400,000 partnership has been terminated.

— David Pick (@IAmDPick) 8 Αυγούστου 2017