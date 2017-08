Θαυμαστής του Μπούκερ ο Κόμπι! (vid)

Το Hoopshype βρήκε δέκα ενδιαφέροντα στοιχεία όπου πολύς κόσμος δεν ξέρει για τον Ντέβιν Μπούκερ και τα παρουσίασε στους αναγνώστες του.

Μεταξύ αυτών και η πληροφορία πως ο Κόμπι Μπράιαντ είναι μεγάλος θαυμαστής του γκαρντ των Σανς, ενώ του είχε χαρίσει και τα παπούτσια του.

Τα σημαντικότερα από τα υπόλοιπα

-Ο πατέρας του Μέλβιν ήταν συμπαίκτης με τον Ντανίλο Γκαλινάρι στην Ιταλία

-Το μεσαίο του όνομα είναι Αρμάνι

-Έχει χάσει μόνο ένα ματς στο NCAA

-Ήθελε να τον διαλέξουν οι Μάτζικ στο draft

-Eίναι ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σκοράρει 30+ πόντους σε ματς

10 things you may not know about Devin Booker. pic.twitter.com/PVNH4yiGx6

— HoopsHype (@hoopshype) 6 Αυγούστου 2017