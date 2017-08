Έξαλλος ο Ίρβινγκ μετά το λάθος συμπαίκτη του! (vid)

Την offseason του ΝΒΑ απολαμβάνει ο Κάιρι Ίρβινγκ, όμως δεν ξεχνάει το μπάσκετ.

Ο «Uncle Drew βρέθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, εκεί όπου έπαιξε μπάσκετ με φίλους, αλλά έδειξε πως ζει ακόμα με τις συνθήκες κανονικού αγώνα.

Ο γκαρντ των Καβαλίερς τα... έψαλλε σε ένα συμπαίκτη του για το λάθος που έκανε στο παιχνίδι. Φαίνεται πως όλη η κατάσταση με την διαφαινόμενη αποχώρηση από το Κλίβελαντ του προκαλεί εκνευρισμό.

Kyrie hooped in his home state of New Jersey this weekend and wasn't a fan of his teammate turning the ball over

(via delsontraining/IG) pic.twitter.com/FxkqyWPaNa

— Sports Illustrated (@SInow) 6 Αυγούστου 2017