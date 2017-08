Όρεξη για πλάκα είχε ο Τζοέλ Εμπίντ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στην Αφρική για το NBA Africa Game 2017.

O σέντερ των Σίξερς θέλησε να δοκιμάσει τις αντοχές ενός μικρού θαυμαστή του, αφού κρατούσε μπάλα σε ύψος που ο μικρός ήταν δύσκολο να φτάσει.

Τελικά στο τέλος ο πιτσιρικάς τα κατάφερε.

Joel Embiid is pretty tall ... and he knows it pic.twitter.com/OzstfFV2JN

— SportsCenter (@SportsCenter) 6 Αυγούστου 2017