Έχει 4.4 πόντους στο ΝΒΑ κι έβαλε 86 σε ένα μόνο αγώνα! (pics & vid)

Απίστευτο και όμως αληθινό!

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον των Ντριτρόιτ Πίστον συμμετείχε στο «OVO Bounce Tournament» κι έκανε τους πάντες να παραμιλούν με το κατόρθωμά του!

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα, ο 21χρονος φόργουορντ μέτρησε 86 (!) πόντους στον τελικό της διοργάνωσης - που πήγε στην παράταση, σκοράροντας τους 16 στα τελευταία 20 δεύτερα της τέταρτης περιόδου!

Το παράδοξο είναι πως φέτος είχε μόλις 4.4 πόντους σε 17.8 λεπτά κατά μέσο όρο στο ΝΒΑ.

86 is 86 i dont care if you playing against toddlers haha stan went crazyy #OVOBOUNCE

— Jordan Clarkson (@JordanClarksons) 5 Αυγούστου 2017