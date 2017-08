Πάρκαρε το αμάξι του, έβγαλε τη σκάλα γιατί δεν έφτανε διαφορετικά, πήρε τη μπάλα και κάρφωσε για να απαντήσει στην πρόκληση.

Τα πράγματα όμως δεν πήγαν καλά αφού με το βάρος του η μπασκέτα έπεσε πάνω του και τον πλάκωσε...

Nah he has to take that jersey off now. #DriveByDunkChallenge (via @FaZeApex) pic.twitter.com/Z5jEc4SGB4

— Bleacher Report (@BleacherReport) 5 Αυγούστου 2017