«Καθηγητής» στα πέναλτι ο Μπράουν με... πινελιά Ανρί! (vids)

Έτοιμος να το γυρίσει στο ποδόσφαιρο είναι ο παίκτης των Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν.

Ο φόργουορντ της Βοστώνης αναμετρήθηκε με τον Κλιντ Καπελά των Ρόκετς στα πέναλτι, βγήκε νικητής και το πανηγύρισε με την ψυχή του. Η εκτέλεση του σέντερ του Χιούστον ήταν πολύ κακή, αφού πήγε στο κέντρο της εστίας, κάτι που επέτρεψε στον Μπράουν να αποκρούσει και να κερδίσει την μάχη.

Ντορτμουντ – Μπάγερν Μονάχου με επιστροφή στοιχήματος*, αν ο Λεβαντόφσκι σκοράρει το πρώτο γκολ (21+). * Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

Οι δυο τους βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ, εκεί όπου θα λάβουν μέρος στο NBA Africa Game 2017, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να πάρουν τις φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας Kaizer Chiefs δίπλα στον σπουδαίο Τιερί Ανρί, ο οποίος παρακολούθησε τα πέναλτι

Clint Capela vs Jaylen Brown in penalty shots ... who you got?#NBAAfricaGame @KaizerChiefs pic.twitter.com/7zdnl7PJkY

— NBA (@NBA) 5 Αυγούστου 2017