Οι υπεύθυνοι του ΝΒΑ2Κ18 αποκάλυψαν το rating και την εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Λετονός ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

Το overall του παίκτη φτάνει στο 86, κάτι που δεν αφήνει ασυγκίνητο τον «Porzingod».

«Το NB2K18 με έκανε να δείχνω ωραίος τη νέα σεζόν», έγραψε στο twitter.

NY NY! #NBA2K18 has got me looking good this year #2KFirstLook. Pre-order yours https://t.co/uvveTdzsif pic.twitter.com/cY73i85DoE

— Kristaps Porzingis (@kporzee) 5 Αυγούστου 2017