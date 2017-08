Η «Big Baller Brand» ήρθε για να φέρει την αναστάτωση στην βιομηχανία υποδημάτων

Το γεγονός ότι ο Λόνζο Μπολ επέλεξε να φορέσει πέντε διαφορετικά παπούτσια στο Summer League του Λας Βέγκας φυσικά τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε ποικίλα σχόλια.

Ειδικά το δικό του παπούτσι, ΖΟ2, δημιούργημα της οικογενειακής επιχείρησης «Big Baller Brand», το οποίο φόρεσε μόλις στα δύο πρώτα ματς, κι έχει συζητηθεί περισσότερο για την εξωφρενική του τιμή ($495), παρά για την εμφάνισή του.

Μία τέτοια κίνηση είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα του ΝΒΑ, δηλαδή το να εισέρχεται κάποιος παίκτης στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας ήδη δικό του brand.

Το «ESPN» αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η αμερικανική βιομηχανία παπουτσιών παράγει 17.5 δις δολάρια ετησίως και οι Μπολ προσπαθούν να το διαταράξουν αυτό» και καταθέτει διάφορα ερωτήματα, στα οποία προσπαθεί να απαντήσει και να καταλήξει στο συμπέρασμα αν οι Μπολ μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και τις ισορροπίες στον κόσμο της βιομηχανίας.

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση που έκανε το «ESPN» στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας ενός παπουτσιού, από την αρχή έως το τέλος, τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν ή να παρακαμφθούν και κάνει την σύγκριση μεταξύ των μεγάλων εταιρειών στην βιομηχανία ένδυσης και υπόδησης και της νεοφερμένης «ΒΒΒ».

«Πως λειτουργεί η συνεργασία μεταξύ μιας εταιρείας και ενός αθλητή;

Τα μεγάλα brands επιδιώκουν να υπογράψουν rookies για τέσσερα έτη. Ειδικά αν η εταιρεία νιώθει μεγάλη σιγουριά για το "αστέρι" της, αυτή μπορεί να έχει και πενταετή διάρκεια, όπως έγινε και με τους Μπεν Σίμονς, Άντριου Ουίγκινς και Άντονι Ντέιβις.

Τα χρήματα καταβάλλονται ανά τρίμηνο στον παίκτη, μέσω του εκπροσώπου του. Αλλά αν ένας παίκτης έχει τη δική του σειρά υποδημάτων, μπορεί να κερδίσει ένα επιπλέον 5% των πωλήσεων κάθε ζευγαριού που φέρει την υπογραφή του, το οποίο ποσοστό ανεβαίνει, αν αυτό πωληθεί στην Κίνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, κάποια εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την συμφωνία, διατίθεται στην ενίσχυση μιας ομάδας του Amateur Athletic Union (Ερασιτεχνική Αθλητική Ένωση).

Στο τέλος κάθε rookie συμβολαίου, συνήθως στις 30/09 μετά την τέταρτη ή πέμπτη σεζόν στο ΝΒΑ, η εκάστοτε μάρκα μπορεί να χρησιμοποιήσει το "δικαίωμα πρώτης άρνησης" (right of first refusal) και να ματσάρει την προσφορά μιας νέας εταιρείας στον παίκτη.

Ποια είναι η διαδικασία για να δημιουργηθεί ένα παπούτσι με υπογραφή; Πόσο χρόνο παίρνει;

Η τυπική χρονική περίοδος παραγωγής ενός υπογεγραμμένου παπουτσιού είναι μεταξύ 12 και 18 μηνών. Η Big Baller Brand συνεργάζεται με ένα επιταχυνόμενο παράθυρο για να δημιουργήσει το πρώτο ZO2. Η εταιρεία άρχισε να το επεξεργάζεται όταν ο Λόνζο ήταν ακόμα στο UCLA.

Ο αρχικός χρόνος σχεδιασμού μπορεί να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις μήνες, με τον αθλητή και τον σχεδιαστή να έχουν στενή επαφή, μέχρι να αποφασιστούν η σχεδίαση του παπουτσιού, τα υλικά και τα χρώματα. Υπάρχει επίσης και μια μικρή παράταση χρόνου για updates στο σχέδιο, σε περίπτωση που αυτό δεν αρέσει στον παίκτη στην πρώιμη φάση της διαδικασίας ή ακόμα χειρότερα, μισεί συνολικά το παπούτσι, το οποίο συμβαίνει όλο και πιο συχνά από όσο νομίζει κανείς!

Το μεσαίο τμήμα της διαδικασίας επιτρέπει στο παπούτσι να δοκιμαστεί υπό φθορά, μια διαδικασία την οποία επεξεργάζεται ενδελεχώς τώρα το Big Baller Brand, καθώς ο Λόνζο έπαιξε με πρωτότυπα ZO2 στο Summer League. Οι Nike, Under Armour και Adidas συνεργάζονται με κολέγια του NCAA και δοκιμάζουν κατά την διάρκεια της χρονιάς τα παπούτσια σε νεαρούς κι εκρηκτικούς παίκτες, με στόχο την εξοιμοίωση της ταχύτητας και των δυνάμεων που ασκούνται στο παπούτσι.

Η υπογραφή του παίκτη θα αποτυπωθεί στο μελλοντικό του παπούτσι σε λιγότερο από ένα χρόνο και μετά θα παίξει ο ίδιος με το πρωτότυπο, σε κλειστές προπονήσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, πριν αυτό κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο. Από την άποψη των πόρων, θα πάρει λίγο καιρό μέχρι η Big Baller να μπορέσει να έχει στην διάθεσή της εγκαταστάσεις, ώστε να φιλοξενήσει την τεχνολογία που έχουν και οι άλλες μάρκες.

Ποιο είναι το κόστος για να δημιουργηθεί ένα μπασκετικό παπούτσι; Γιατί το Zo2 είναι τόσο ακριβό;

Εκτός από το κόστος μισθοδοσίας μιας ομάδας σχεδιασμού (οι περισσότερες μάρκες διαθέτουν 5 ή 6 σχεδιαστές), υπάρχει και το κόστος για την εκτέλεση, το μάρκετινγκ, τις σχέσεις παικτών, τις δημόσιες σχέσεις και τα social media. Κατά την διάρκεια της παραγωγής ενός παπουτσιού, το brand θα πρέπει να "τρώει" το κόστος πρωτοτύπων και των updates που θα προκύψουν. Η ομάδα αυτή επίσης θα ταξιδέψει μέχρι την Ασία δύο φορές, για να δουλέψει το παπούτσι στο εκεί εργοστάσιο. Αυτά τα κόστη μπορεί να προστεθούν και μετά υπάρχει και το κόστος της πραγματικής παραγωγής για λιανική πώληση.

Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται για την εταιρεία του Μπολ και κάνει το όλο πρότζεκτ να μοιάζει πολύ φιλόδοξο με την πρώτη ματιά. Το πάνω τμήμα των παπουτσιών συνήθως αποτελούνται από διάφορα φύλλα που είναι ραμμένα και συγκολλημένα μεταξύ τους. Η τιμολόγηση βασίζεται στην ποιότητα των υλικών που επιλέγονται και στην πολυπλοκότητα του σχεδιασμού για την κατασκευή.

Το κάτω μέρος της μεσαίας και της εξωτερικής σόλας, γνωστό και ως "εργαλείο", μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα το κόστος. Κάθε μέγεθος έχει το δικό του ξεχωριστό "εργαλείο" - μια μεταλλική κοιλότητα που χύνεται καουτσούκ και στην συνέχεια χυτεύεται μέσω μιας διαδικασίας θέρμανσης στον πυθμένα του παπουτσιού. Ένα τέτοιο καλούπι μπορεί να κοστίσει από 5.000 έως και 10.000 δολάρια, ανάλογα με το μέγεθος και την γεωμετρία.

Σε ένα προκρατηθέν παπούτσι της Big Baller των $495 είναι πιθανό να ξεπεράσει τα προκαταβολικά εργοστασιακά κόστη κάθε εργαλείου, μαζί με τον πελάτη. Για τις γνωστές εταιρείες, οι έμποροι λιανικής πώλησης παραγγέλνουν τα παπούτσια τουλάχιστον έξι μήνες πριν, επιτρέποντας στην εκάστοτε μάρκα να γνωρίζει την ποσότητα που πρέπει να παράξει και να δικαιολογεί το κόστος πριν καν το παπούτσι τεθεί σε διαδικασία παραγωγής. Η Big Baller διαθέτει τα παπούτσια της μόνο μέσω ιστοσελίδας.

Πόσο απροσδόκητη ήταν η κίνηση να ιδρυθεί η Big Baller Brand;

Αρκετοί rookies είχαν μπει στον κόσμο του ΝΒΑ με το δικό τους υπογεγραμμένο παπούτσι. Ο Μάικλ Τζόρνταν με το Air Jordan 1 πριν από 30 χρόνια. Η Reebok είχε τα Shaq Attack και Question για τους Σακίλ Ο' Νιλ και Άλεν Άιβερσον, αντίστοιχα στο ντεμπούτο τους τη δεκαετία του 1990. Έπειτα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε τα Air Zoom Generation και ο Τζον Ουόλ τα Reebok Zig Slash.

Κανένας παίκτης δεν έχει μπει ποτέ ξανά στο ΝΒΑ έχοντας την δική του μάρκα. Η πιο επιτυχημένη σειρά παπουτσιών, "Jordan", δεν είχε τέτοια επιτυχία, μέχρι να ξεπεράσει ο Τζόρνταν την δεκαετία στο ΝΒΑ. Η όψη και τα πιθανά έσοδα από τις πωλήσεις του Big Baller παπουτσιού επέτρεψαν στην φιλοδοξία του Λόνζο και του ΛαΒάρ να προσελκύσει τα βλέμματα των παικτών όλων των επιπέδων. Ήδη γίνονται συζητήσεις μεταξύ παικτών που κοιτούν να ακολουθήσουν έναν παρόμοιο δρόμο και να δημιουργήσουν την δική τους μάρκα.

Ποια στοιχεία της κανονικής διαδικασίας του μάρκετινγκ παρακάμπτει η Big Baller;

Οι περισσότερες μάρκες μπορούν να διαθέσουν μέχρι και 10 εκατομμύρια δολάρια για το μάρκετινγκ και την προώθηση ενός νέου παπουτσιού. Αυτά τα χρήματα διατίθενται στην πρόσληψη εταιρείας παραγωγής για να δημιουργήσουν ένα διαφημιστικό, φωτογράφου για την φωτογράφιση με του παπουτσιού με τον παίκτη και των media που θα προωθήσουν το προϊόν.

Χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πλατφόρμα της οικογένειας Μπολ, η Big Baller παρακάμπτει όλα αυτά τα κόστη και τις διαδικασίες. Οι πέντε διαδικτυακοί λογαριασμού των Μπολ έχουν πάνω από έξι εκατομμύρια ακολούθους μαζί μόνο στο instagram. Η ΒΒΒ κυκλοφόρησε ένα βίντεο του ΖΟ2 με το SLAM Magazine ένα μήνα πριν το draft του ΝΒΑ, το οποίο ξεπέρασε τθς 7 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 48 ώρες.

Μέσω των social media, η ΒΒΒ παρακάμπτει αυτό το στάδιο, το οποίο οι μεγάλες εταιρείες μελετούν για να καθορίσουν το μπάτζετ τους.

Πόσα χρήματα έχασε ο Λόνζο Μπολ από την απόφαση να μην υπογράψει με κάποια εταιρεία;

Αν ο Λόνζο ενδιαφερόταν να υπογράψει μια συμφωνία με μια μεγάλη εταιρεία, αυτές θα του απέφεραν τουλάχιστον 1.5 εκατομμύρια ετησίως. Τέτοιες περίπου συμφωνίες έχουν οι Μάρκελ Φουλτζ, ΝτεΆαρον Φοξ και Τζος Τζάκσον. Μετά την επιλογή του στο Νο. 2 του draft από τους Λέικερς, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να ανέβει σε 2.5 εκατομμύρια.

Με τα "επιδόματα κινήτρων", που σημαίνει τις διακρίσεις, όπως την επιλογή στο Rising Stars Challenge, η είσοδος στην πρώτη All-Rookie ομάδα ή ακόμα και η ανάδειξη σε Rookie of the Year, η αξία της συμφωνίας μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ετησίως, σε διάστημα τεσσάτων ετών. Σε πενταετή διάρκεια, η οικογένεια Μπολ αφήνει στο τραπέζι 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ποια παπούτσια έχει φορέσει μέχρι σήμερα ο Λόνζο;

Στην διάρκεια που ήταν στο UCLA, ο Λόνζο φόρεσε το Crazylight Boost 2016 της Adidas, το οποίο επηρέασε το σχεδιασμό του ΖΟ2. Έπειτα, άλλαξε στα Adidas Harden Vol.1. Μετά την είσοδό του στο Summer League του Λας Βέγκας με τα δικά του παπούτσια, ο Λόνζο έχει αλλάξει αρκετά ζευγάρια κι έστρεψε το βλέμμα πάνω του: Big Baller Brands (8π., 8ασ., 8.5ρ. σε 2 ματς), Nike Kobe AD (36π., 11ασ., 8ρ., 5κλ.), Adidas Harden LS (16π., 12ασ., 10ρ.), Under Armour Curry 4 "Finals" (14π., 7ασ., 9ρ.) και Air Jordan XXX1 Low (16π., 10ασ., 4ρ.).

Διαπραγματεύεται η οικογένεια Μπολ με καμία μάρκα;

Όχι. Μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους των Nike, Adidas και Under Armour μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, καμία εταιρεία δεν είχε διάθεση για συνεργασία με την προσφορά του ΛαΒάρ για "co-branded partnership". Μέχρι την στιγμή που αποκαλύφθηκε το ΖΟ2, η Adidas ακόμα ενδιαφερόταν για μια τυπική προσφορά έγκρισης.

Μετά από αυτό, η ΒΒΒ άρχισε να συζητάει με την κινέζικη Anta για μια πιθανή συνεργασία. Η Anta έχει παραδοσιακές συμφωνίες χορηγίας με τον Κλέι Τόμπσον και Ραζόν Ρόντο, ενώ είχε δημιουργήσει τα υπογεγραμμέν παπούτσια του Κέβιν Γκαρνέτ τα τελευταία επτά του έτη στο ΝΒΑ. Μετά από έναν κύκλο συζητήσεων, σύμφωνα με πηγές, η Anta απέρριψε επανειλλημένα τα αιτήματα για συνάντηση, μετά την παρουσίαση κατασκευής ιδιωτικής ετικέτας από την ΒΒΒ.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την Big Baller Brand;

Μετά την κυκλοφορία του ΖΟ2 που κόστιζε $495 και του υπογεγραμμένου για $995 , η ΒΒΒ είναι δεσμευμένη στους πελάτες της να κατασκευάσει και να παραδώσει το παπούτσι μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Ήδη έχουν γίνει παραγγελίες για 700 ζευγάρια. Συμπεριλαμβανομένων όλων των πραγμάτων - τιμές στα ύψη, έξι μήνες καθυστέρηση, μάρκα η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ ξανά παπούτσι - αυτός είναι ένας αξιοσέβαστος αριθμός που ξεπερνά τις προσδοκίες αρκετών ανταγωνιστικών πηγών βιομηχανίας.

Στο μεταξύ, η ΒΒΒ ακόμα ψάχνει έναν συνεργάτη για να βοηθήσει τόσο στην παροχή πόρων, όσο και παραγωγικών δυνατοτήτων, καθώς είναι ακόμα νέα σε αυτή την βιομηχανία. Για αρκετούς ειδικούς στην βιομηχανία, το εν λόγω παπούτσι θα βασίζεται λιγότερο στο σχεδιασμό και το μάρκετινγκ και περισσότερο στο παιχνίδι του Λόνζο. Αν συνεχίσει το δυνατό του παιχνίδι και έχει την ίδια επιρροή στο ματς από την αρχή ακόμα της σεζόν στο ΝΒΑ, η ΒΒΒ θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, σε σχέση με ο,τιδήποτε έχει δει ποτέ η βιομηχανία υποδημάτων».