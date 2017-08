Ένας 95άχρονος έκλεψε τη δόξα από τον «κάγκουρα» (vid)

Σε ένα γυμναστήριο των ΗΠΑ ένας νεαρός κουβάλησε 18 βαράκια για να σκαρφαλώσει πάνω τους και να κάνει γυμναστική θέλοντας προφανώς να τραβήξει την προσοχή του κόσμου.

Δεν τα κατάφερε όμως λόγω ενός παππού. Ο 95άχρονος στην άλλη πλευρά του γηπέδου ευστόχησε σε 5/5 βολές με την κάμερα να πιάνει κανονικά όλη την προσπάθειά του.

Παρακολουθείστε το βίντεο...

Imagine carrying 18 dumbbells to the court tryna look cool just to get overshadowed by a old man hitting free throws pic.twitter.com/RLuIIv1WPd

— Sam Yeezy (@samstaydipped) 2 Αυγούστου 2017