Συμβόλαιο μίας ημέρας στους Πίστονς ο Μαξίελ για να αποσυρθεί (pic)

Συμβόλαιο μίας ημέρας με τους Πίστονς υπέγραψε ο θηριώδης σέντερ αφού αποφάσισε να αποσυρθεί από τα παρκέ και ήθελε να το κάνει ως παίκτης της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Τζέισον Μαξίελ έπαιξα στην ομάδα του Ντιτρόιτ από το 2005 έως και το 2013 ενώ πριν τρία χρόνια απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έψαχναν μεσούσης της χρονιάς για ψηλό και τελικά αντί του Μαξίελ είχαν υπογράψει τον Χακίμ Ουόρικ.

Former Piston Jason Maxiell signs with the #Pistons today -- to retire a Piston.

