Ο Ανρί σουτάρει με το πόδι από το κέντρο και βάζει... καλάθι! (vids)

Ο πάλαι ποτέ αστέρας των Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, Τιερί Ανρί είναι στην Αφρική με το ΝΒΑ, στο περιθώριο εκδηλώσεων της κορυφαίας λίγκας στον κόσμο στην χώρα.

Ο 39χρονος πρώην επιθετικός πάτησε παρκέ, πήρε την μπάλα και στήθηκε στο κέντρο του γηπέδου. Την σούταρε κι έβαλε καλάθι... με το πόδι!

Στο τέλος ο Ντιρκ Νοβίτσκι πήρε και το σελφοκόνταρό του και όλοι μαζί έβγαλαν φωτογραφία!

Thierry Henry volleys it in from half court after #NBAAfricaGame practice! pic.twitter.com/Tvj3W1fLwr

— NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2017