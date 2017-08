Το πιο... φονικό νέο «πιστόλι» του ΝΒΑ ο Γιάννης! (pic)

Τρελά πράγματα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τον Ιανουάριο και μετά, καθώς έχει βάλει 25 πόντους ή περισσότερους σε 27 παιχνίδια του. Αυτή η επίδοση του επιτρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστα (παίκτες που είναι μέχρι 23 ετών), αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Άντονι Ντέιβις και Καρλ Άντονι Τάουνς.

Το «basketball reference» δημιούργησε το συγκεκριμένο στατιστικό, το οποίο αφορά το διάστημα από τον Γενάρη μέχρι τον Απρίλη του 2017. Έτσι στη μέτρηση υπάρχουν και τα τρία παιχνίδια του «Greek Freak» κόντρα στους Ράπτορς για τον πρώτο γύρο των playoffs στα οποία είχε 25+ πόντους.

Άλλη μία κορυφή που κατακτά ο φόργουορντ των Μπακς, o οποίος δήλωσε πρόσφατα πως θέλει να πάρει τον τίτλο του ΜVP της regular season.

Curious what 23-or-under player had the most games w/a Game Score of 25+ last year? Check the Play Index https://t.co/e1gSpB137k pic.twitter.com/Dk6rkHCUIT

— Basketball Reference (@bball_ref) 4 Αυγούστου 2017