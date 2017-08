Τα ratings των Κάρι-Ντουράντ στο NBA2Κ προκαλούν τρόμο! (pic)

Το ΝΒΑ2Κ18 αποκάλυψε τα ratings των Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ, τα οποία είναι υψηλά και δελεάζουν τους παίκτες του video game να επιλέγουν συνεχώς τους Ουόριορς.

Ο «KD» έχει 96 οverall, ενώ ο γκαρντ των «πολεμιστών» φτάνει το 94, κάνοντας το Γκόλντεν Στέιτ την πιο φονική ομάδα του παιχνιδιού.

Μάλιστα ο MVP των τελικών έχει το ίδιο rating με αυτό που είχε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στην περσινή έκδοση του παιχνιδιού.

CHAMPIONS. @NBA2K presents your first look at @StephenCurry30 & @KDTrey5 in #NBA2K18. Who's stopping them? pic.twitter.com/cQ3rEJptoJ

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 1 Αυγούστου 2017