Oι NBAers είναι... μάστορες στο «τρολάρισμα»! (pics & vids)

Τα social media έχουν εισβάλλει στη ζωή όλων και οι παίκτες του ΝΒΑ δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτή τη «μάστιγα».

Βέβαια αυτό έχει δώσει την ευκαιρία στους σταρ της λίγκας να μας χαρίσουν αμέτρητες στιγμές... τρολαρίσματος που θα δυσκολευτούμε να ξεχάσουμε.

Πάμε να δούμε τις δέκα καλύτερες

10. Τα cupcakes του Ουέστμπρουκ

HAPPY 4th YALL.... Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Russell Westbrook (@russwest44) στις Ιούλ 4, 2016, 10:40πμ PDT

O παίκτης των Θάντερ επέλεξε να ανεβάσει μια εικόνα με cupcakes στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ με αφορμή της ημέρα της Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου). Βέβαια αργότερα τα cupcakes χρησιμοποιήθηκαν για να πικάρουν τον Κέβιν Ντουράντ λόγω της μετακόμισης του στους Ουόριορς.

9. Η ατάκα του Εμπίντ για τον Μπολ

Please dunk on him so hard that his daddy runs on the court to save him.. https://t.co/cMvt5RYiSQ — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 22 Ιουνίου 2017

Ο Τζοέλ Εμπίντ θέλησε να βάλει στη θέση του τον πολυλογά, προκλητικό ΛαΒάρ Μπολ, αναφέροντας πως θα καρφώσει τόσο δυνατά στα μούτρα του γιου του, Λόνζο που θα κάνει τον πατέρα του να μπει στο παρκέ για να τον σώσει.

8. Ο Κάρι... γλεντάει τον ΛεΜπρόν

Steph Curry mocks LeBron's workout, and Kyrie is laughing about it lololol (via ryanonlyryan/IG) pic.twitter.com/Tpyc4U9C5H — go90 Zone (@go90Zone) 30 Ιουλίου 2017

Ο σταρ των Ουόριορς επέλεξε να τρολάρει τον τρόπο που γυμνάζεται ο ΛεΜπρόν, παριστάνοντας τον σε ένα γάμο που ήταν καλεσμένος. Μάλιστα ο Κάιρι Ίρβινγκ έδειξε να το απολαμβάνει.

7. Η χαμένη κορδέλα του ΛεΜπρόν

Them dubs finally made him go bald!!! Congrats bro @kingjames Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Draymond Green (@money23green) στις Ιούν 15, 2017, 12:38μμ PDT

Ο Ντρέιμοντ Γκριν θέλησε να την... πει στον ΛεΜπρόν μετά τους τελικούς του 2017 και ανέβασε μια φωτογραφία στο instagram στην οποία ο «Βασιλιάς» δεν φορούσε την γνωστή του «κορδέλα» και είχε ένα τρελό ύφος

6. Το Quickie Loans Arena

Άλλη μια έμπνευση του Γκριν. Το κακό παιδί των Ουόριορς φόρεσε φανέλα που έγραφε «quickie», παραφράζοντας το «Quickens Loans Arena» με σκοπό να δείξει πόσο γρήγορα τελείωσαν οι τελικοί του 2017 με νικητές τους Ουόριορς.

5. Η... είσοδος αλά Space Jam

Στο Game 2 των τελικών Ανατολής οι Καβς επέλεξαν να κάνουν την παρουσίαση τους ως «Monstars» από τη γνωστή ταινία Space Jam. Αυτό γιατί ο Αϊζάια Τόμας (αντίπαλος του στο ματς) είχε δηλώσει πως οι Καβαλίερς δεν είναι σαν τους «Μonstars» άρα μπορεί να τους νικήσει.

4. Οι Σέλτικς με τα... μαύρα

Well, the Boston #Celtics arrived in all-black for game 6.pic.twitter.com/9qNcFIOb2C — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 12 Μαΐου 2017

Η ομάδα της Βοστώνης θέλησε να φορέσει μαύρα κατά την είσοδο τους στο γήπεδο των Ουίζαρντς ενόψει του Game 6 των ημιτελικών περιφέρειας με σκοπό να δείξουν πόσο «μαύρο» θα είναι το σκηνικό στην Ουάσιγκτον μετά το ματς (ήττα των Ουίζαρντς).

3. Το 3-1 που έγινε 3-4

LeBron James went full savage at his Halloween party. pic.twitter.com/9NZFHxchD3 — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 31 Οκτωβρίου 2016

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρήκε ένα φοβερό τρόπο να τρολάρει τους Ουόριορς μετά τους τελικούς του 2016. Στο πάρτι του για το halloween είχε γλυκά (ταφόπλακες για τους παίκτες των Ούοριορς), ενώ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο 3-1 (αρχικό προβάδισμα των «πολεμιστών»).

2. Ο Ουέστμπρουκ προκαλεί τον Ντουράντ

Η αγάπη του Ντουράντ για τις φωτογραφίες οδήγησε τον Ουέστμπρουκ να φορέσει μια μπλούζα που έγραφε «official photographer» κατά την επίσκεψη του στην «Oracle Arena».

1. To ξεχωριστό cupcake του Ντουραντ

Kevin really put a ring instead of a cherry on top of the cupcake pic.twitter.com/1GVaFNbQet — Julie Phayer (@juliephayer) 24 Ιουνίου 2017

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Ουόριορς, ο Κέβιν Ντουράντ απάντησε με τον δικό του τρόπο στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, βάζοντας ένα καπέλο με cupcake. Μόνο που αυτό το cupcake είχε πάνω του ένα δαχτυλίδι. Αυτό του πρωταθλητή!