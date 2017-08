Ο φόργουορντ των Κλίπερς θυμήθηκε την παιδική του ηλικία. Ο Μπλέικ Γκρίφιν σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο προσωπικό του λογαριασμό στο twiiter εκτός από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, παραδέχτηκε πως από πολύ μικρή ηλικία κάρφωνε στις μπασκέτες των ανοικτών γηπέδων όπου πήγαινε κι έπαιζε.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο...

been dunkin' since the playground days pic.twitter.com/QXWUm10NOe

— Blake Griffin (@blakegriffin32) 3 Αυγούστου 2017