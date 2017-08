Σε ρόλο... χτίστη ο Ιμπάκα στην Αφρική! (vid)

Στο Γιοχάνεσμπουργκ βρίσκεται ο Σερζ Ιμπάκα, καθώς θα αγωνιστεί στο ΝΒΑ Αfrica Game που θα γίνει στις 5 Αυγούστου.

Ο Τονγκολέζος φόργουορντ επέλεξε να αφήσει για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και να βοηθήσει την τοπική κοινωνία.

Έτσι έδειξε την ικανότητα του στο χτίσιμο, ανεβάζοντας ένα video στο instagram. «Ευλογημένος που έχω την ευκαιρία να βοηθήσω την Αφρική», έγραψε.

Blessed to have the opportunity to help in Africa #nbacares #nbpafoundation pic.twitter.com/hwTMWJIfk0

— Serge Ibaka (@sergeibaka_7) 3 Αυγούστου 2017