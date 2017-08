Ένας rookie στην Άβτοντορ (pic)

Τον Αμερικανό Τζάστιν Ρόμπινσον για 1+1 χρόνια επέκτησε η Άβτοντορ.

Ο 22χρονος γκαρντ είναι απόφοιτος του κολεγίου Monmouth (2013-2017) και δήλωσε συμμετοχή στο φετινό draft, αλλά δεν επελέγη από κάποια ομάδα του ΝΒΑ.

Στην συνέχεια αγωνίστηκε στο Summer League του Λας Βέγκας με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και άφησε καλές εντυπώσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 12.6 πόντους (39.1%τρ.), 3.2 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ και 1.6 κλεψίματα.

Justin ROBINSON:

“It'll Be An Experience I'll Remember For All My Life”.

Read @Callmescoop12's first statement: https://t.co/nyHoVcubYB pic.twitter.com/xV8mnIASPx

